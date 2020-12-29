بايدن: قد نستغرق سنوات لتطعيم جميع الأمريكيين ضد كورونا

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، من أن الوتيرة الحالية لتطعيم المواطنين ضد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، تعني أن البلاد ستستغرق سنوات بدلا من شهور لتحصين جميع الأمريكيين.

واشنطن- سبوتنيك. وقال بايدن في خطاب: "لقد قمنا بتطعيم بضعة ملايين فقط من الأشخاص حتى الآن، والوتيرة التي يسير بها برنامج التطعيم الآن، فإن تطعيم الشعب الأمريكي سيستغرق سنوات وليس شهورا".

كرر بايدن التزامه بتسريع التطعيم إلى 100 مليون جرعة بنهاية أول 100 يوم له في منصبه، أي ما يعادل حوالي مليون جرعة في اليوم.

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، أنه تحدث إلى العديد من المسؤولين في الولايات والمسؤولين المحليين بشأن تسريع تسليم لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقال بايدن للصحفيين:

نائبة الرئيس المنتخب (كامالا هاريس) وأنا نتحدث مع مسؤولي المقاطعات ورؤساء البلديات والحكام من الحزبين للإسراع بتوزيع اللقاحات في جميع أنحاء البلاد.

تلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في وقت سابق من اليوم، ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يرصد لحظة أخذ كامالا لحقنة من لقاح "مودرنا".