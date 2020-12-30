مادورو: فنزويلا تتسلم 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" في الربع الأول من 2021

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه من المقرر أن تتسلم بلاده 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الربع الأول من عام 2021.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس عبر تويتر، اليوم الأربعاء: "اليوم وقعنا عقدا لأول 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" وستوفره فنزويلا لجميع السكان مجانا... يجب أن تستلم في الربع الأول من العام المقبل.. في التسعين يوما القادمة ستقوم فنزويلا بتلقيح 10 ملايين شخص".

هذا وصرحت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، أمس الثلاثاء، أن بلادها وقعت عقدا مع روسيا لتطعيم 10 ملايين شخص باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وتتوقع بدء تطعيم السكان في أقرب وقت ممكن.

وفي أوائل أكتوبر الماضي تسلمت السلطات الفنزويلية الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وأعلنت كاراكاس أن حوالي ألف شخص في البلاد سيشاركون في الاختبارات السريرية.



وسبق أن أعلنت كاراكاس، أنها تخوض مفاوضات مع موسكو حول توريد الأدوية الروسية ضد فيروس كورونا المستجد.