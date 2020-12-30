زلزال قوي يضرب بالقرب من جزيرة هونشو اليابانية

وقال معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن الزلزال وقع بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 67 كم بالقرب من الساحل الشرقي لجزيرة هونشو اليابانية.
moderate #earthquake shakes Near East Coast of Honshu, #Japan 9 min ago. More info at: https://t.co/l2Xy8XDPVl pic.twitter.com/W8vsxtfnJu— EMSC (@LastQuake) December 30, 2020
وأكد المركز أن الزلزال وقع في تمام الساعة (00:35) بتوقيت غرينتش، عند دائرة عرض (36.49) شمالا وخط طول (140.58) شرقا.
وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع على عمق 84 كم، وبقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.
Preliminary M5.4 #earthquake 2km/1miles from #Hitachi, in #Japan, 2020-12-30 00:35 UTC time by @raspishake network. Join the largest #CitizenScience #seismograph community ➡️ https://t.co/Y5O0dgJqJF— Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) December 30, 2020
EVENT ➡️ https://t.co/i7w7OjJ9a6 pic.twitter.com/NTjTiGy0x1
وتشهد اليابان كما كبيرا من الزلازل بسبب موقعها الجغرافي على طول المنطقة المسماة بـ "الحزام الناري" حيث 81% من أكبر زلازل العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.
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