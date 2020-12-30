زلزال قوي يضرب بالقرب من جزيرة هونشو اليابانية

ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، جزيرة هونشو في اليابان.

وقال معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن الزلزال وقع بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 67 كم بالقرب من الساحل الشرقي لجزيرة هونشو اليابانية.

وأكد المركز أن الزلزال وقع في تمام الساعة (00:35) بتوقيت غرينتش، عند دائرة عرض (36.49) شمالا وخط طول (140.58) شرقا.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع على عمق 84 كم، وبقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.

وتشهد اليابان كما كبيرا من الزلازل بسبب موقعها الجغرافي على طول المنطقة المسماة بـ "الحزام الناري" حيث 81% من أكبر زلازل العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.