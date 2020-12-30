صحيفة: جونسون يوافق على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة كورونا

أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الأربعاء، أن البلاد تستعد لفرض قيود جديدة أكثر صرامة على السكان والمواطنين.

وذكرت صحيفة "ذا ​تايمز​" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطانى ​بوريس جونسون​ وافق على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة ​فيروس كورونا​ فى أنحاء أخرى من البلاد، مع تزايد قلق ​الحكومة​ من سرعة انتشار سلالة جديدة للفيروس.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الوزراء يدرسون فرض القيود الأكثر صرامة في أجزاء من ​الجنوب​ الغربي وكمبريا تنتشر فيها السلالة ​الجديدة​ فيما يبدو على الرغم من قلة عدد الحالات نسبيا".

وطالب عالم بارز في مجال الأوبئة، الحكومة البريطانية بفرض قواعد عزل عام أشد صرامة لتفادي موجة جديدة من الوفيات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأعلنت بريطانيا تسجيل 41385 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، وهو أكبر عدد منذ أصبحت الفحوص متاحة على نطاق واسع في منتصف 2020. وتقول مستشفيات إنجلترا إن عدد مرضى "كوفيد-19" لديها حاليا أعلى مقارنة بالموجة الأولى للوباء في أبريل نيسان.