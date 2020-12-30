الجاسوس الأمريكي السابق جوناثان بولارد يصل إلى إسرائيل

أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن العميل الإسرائيلي المتهم بالتجسس في الولايات المتحدة الأمريكية عاد إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعد انتهاء قيود فُرضت على سفره بموجب الإفراج المشروط عنه.

ذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم" أن "العميل جوناثان بولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية الذي قضى 30 عاما في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، وصل إلى تل أبيب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعد انتهاء قيود فُرضت على سفره بموجب الإفراج المشروط عنه".

وأشارت الصحيفة أن بولار عبر عدة مرات عن رغبته في الهجرة إلى إسرائيل التي منحته الجنسية، حيث أن قضية التجسس أثارت توترا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعقود.

وكان حكم بسجن بولارد مدى الحياة قد صدر في عام 1987 بعدما أقر بالذنب في تهمة التآمر للتجسس. وأُفرج عنه بشروط عام 2015. واعتُبر قرار اتخذته وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي بعدم تجديد حظر السفر الذي تضمنه قرار الإفراج المشروط عن بولارد هدية الوداع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفتها إسرائيل.