الصين تعلن عن فاعلية لقاحها ضد فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أن أحد لقاحاتها المعمول على تطويره في المختبرات فاعل بنسبة 79 بالمئة.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا" الصينية بيان الشركة الصينية التي أشارت أن فاعلية اللقاح الصيني تعد أقل من اللقاحات الغربية ومنها فايزر وموديرنا، بالإضافة إلى فاعلية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" التي وصلت إلى نسبة 95 بالمئة.

وأضاف بيان الشركة: "لم تحدد شركة الأدوية الصينية ما إذا كانت التجارب اكتملت لهذا اللقاح الأول وتقدمت بطلب للموافقة على هذا اللقاح الأول لدى ​السلطات الصينية"​.

وخصصت الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد قبل عام موارد هائلة لتطوير لقاحات وعدت بجعلها "سلعة عامة عالمية". كما أن هناك خمسة لقاحات صينية في المرحلة الثالثة من ​التجارب السريرية.