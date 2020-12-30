وزير الصحة البريطاني: التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري بجرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أن التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" يجري بجرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعا.

وقال هانكوك "وافقت الحكومة اليوم توصية وكالة الأدوية البريطانية (MHRA) على السماح باستخدام لقاح كوفيد-19 التابع لجامعة أكسفورد / أسترازينيكا".

Brilliant to end 2020 with such a moment of hope: the @UniofOxford / @AstraZeneca #coronavirus vaccine has today been authorised for use by @mhragovuk



The #coronavirus vaccine is our way out of the pandemic - now we need to hold our nerve while we get through this together. — Matt Hancock (@MattHancock) December 30, 2020

وأضاف أن "دائرة الخدمات الصحية الوطنية ستقدم اللقاح بأسرع ما يمكن".

وأشار إلى إن "الفترة الزمنية الموصى بين الجرعتين الأولى والثانية وهي 12 أسبوعا من جرعة أسترازينيكا كانت "مفيدة للغاية" لأنها مكنت المزيد من الأشخاص من التحصين بالحقنة الأولى التي توفر مستوى عال من الحماية بمفردها".

وأوضح أن "لقاح أسترازينيكا الذي وافقت عليه بريطانيا اليوم يوم يوفر طريقا للخروج من الوباء بحلول الربيع، حيث ستتم حماية الملايين من الأشخاص المعرضين للخطر". بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأصبحت بريطانيا، اليوم، أول دولة في العالم توافق على لقاح "أسترازينيكا" لمواجهة كورونا والذي طورته جامعة أكسفورد في الوقت الذي تكافح فيه زيادة كبيرة في أعداد الإصابات في الشتاء مدفوعة بنوع جديد شديد العدوى من الفيروس.