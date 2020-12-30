"جريمة وحشية"... روحاني يكشف السبب الرئيس لقرار ترامب اغتيال قاسم سليماني

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، أفشل مخططات الولايات المتحدة في المنطقة، لافتًا إلى أن "تداعيات اغتياله أدت إلى "نهاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسية".

وأضاف أن "اغتيال سليماني، جريمة وحشية يقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو وراءها، وهما المسؤولان عن هذه الجريمة إضافة الى أطراف أخرى"، موضحا أن "الشعب الإيراني لن يكف عن ملاحقة هؤلاء لأن من حقه الثأر لدم هذا القائد الكبير".

وقال روحاني، خلال اجتماع للحكومة، اليوم الأربعاء إن "واشنطن انتقمت من سليماني بعد أن أفشل مخططاتها في المنطقة"، مؤكدا أن "الشهيد قاسم سليماني يعد بطلا ورمزا وطنيا لإيران ومفخرة لشعوب المنطقة والشعوب الإسلامية كافة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد الرئيس الإيراني أن "اغتيال سليماني جاء انتقاما من الجمهورية الإسلامية وشعوب المنطقة واستقلالها، لأنها وقفت بوجه المؤامرات الصهيونية وأحبطتها"، متابعا بالقول: إن "تنظيم داعش الإرهابي هو صنيعة الصهاينة والأمريكان الذين هم المستفيد الأول من خلق الاضطرابات والانهيار الأمني في المنطقة، مشيرا الى أن الصهاينة هم المنتفعون من انعدام الأمن في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وافغانستان، وبالتالي فأنهم اغتالوا القائد سليماني لأنه وقف الى جانب هذه الدول، وحال دون تحقيق المصالح الصهيونية".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.