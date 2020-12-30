المخابرات السنغافورية تعتقل مواطنا قام بالتجسس في الولايات المتحدة لصالح الصين

أعلنت وزارة الأمن الداخلي في سنغافورة، اليوم الأربعاء، عن احتجاز أجهزة المخابرات السنغافورية مواطنًا من البلاد، أدين سابقًا في الولايات المتحدة لقيامه بأنشطة استخباراتية لصالح الصين.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيان، فقد ألقى أفراد من وزارة الأمن الداخلي في سنغافورة القبض على الرجل لدى عودته إلى وطنه.

وجاء في بيان الوزارة، إن "ديكسون يو (اسم الرجل)، عاد إلى سنغافورة يوم الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول، واحتجزه (موظفو) وزارة الأمن في نفس اليوم بموجب قانون الأمن الداخلي".

وستقوم وزارة الأمن الداخلي السنغافورية باستجواب المعتقل وتحديد ما إذا كان متورطًا في "أنشطة ضارة بسنغافورة".

وقالت الوزارة إن "الحكومة (السنغافورية) تتعامل بجدية مع كل مواطن سنغافوري يدخل في علاقات سرية مع حكومة أجنبية ويشترك في التجسس أو التخريب بتوجيه من دولة أجنبية".

وأضافت الوزارة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هؤلاء الأشخاص.

وبحسب صحيفة "سترايتس تايمز" المحلية، فقد تم اعتقال "ديكسون يو" في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن 14 شهرًا.

في وقت سابق أفيد، بأن المواطن السنغافوري تشونغ وي يو، المعروف أيضًا باسم ديكسون يو، في تموز/يوليو 2020 ، اعترف بالذنب بالعمل كعميل غير قانوني للمخابرات الصينية.