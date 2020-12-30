بريطانيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح أكسفورد - استرازينيكا

وافقت المملكة المتحدة على الاستخدام الطارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لكورونا، وبدء عملية التطعيم به في وقت مبكر من العام المقبل.

وفي بيان لها، اليوم الأربعاء، قالت الحكومة إنها وافقت على توصية وكالة الأدوية ومنتجات الرعاية في بريطانيا، باستخدام لقاح جامعة أكسفورد وشركة استرازينيكا

وأكدت الحكومة استيفاء اللقاح معايير السلامة والجودة والفاعلية الصارمة.

من جانبها قالت شركة استرازينيكا إن عملية التطعيم باللقاح في المملكة المتحدة ستبدأ في وقت مبكر من العام المقبل".

وأصبحت بريطانيا، اليوم، أول دولة في العالم توافق على لقاح "أسترازينيكا" لمواجهة كورونا والذي طورته جامعة أكسفورد في الوقت الذي تكافح فيه زيادة كبيرة في أعداد الإصابات في الشتاء مدفوعة بنوع جديد شديد العدوى من الفيروس.