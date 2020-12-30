"عظام العدو تتهشم آنا بعد آن"... قائد فيلق القدس يخرج عن صمته

قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، في جلسة مغلقة بمجلس الشورى الإيراني، إن "عظام العدو تتهشم آنا بعد آنٍ".

وأشار ممثل تبريز في مجلس الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيكي، إلى الجلسة العلنية للمجلس، صباح اليوم الاربعاء، وقال إن "العميد إسماعيل قاآني قائد قوة القدس بالحرس الثوري قدم شرحا في هذه الجلسة لآخر المستجدات في المنطقة"، مضيفا أنه "قدم كذلك تقريرا عن تشكيلات قوات المقاومة في المنطقة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأردف النائب علي رضا بيكي، أن "العميد قاآني قال إن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة بات وشيكا بحسب الإجراءات المدرجة على أجندة قوى المقاومة"، مشيرا إلى أن "هذه الجلسة البرلمانية كانت في الواقع إحياءً لذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني".

يأتي ذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، وتحديدا في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، إثر غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.