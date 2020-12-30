أنقرة تعلن بدء مباحثات مع واشنطن بشأن منظومة "إس-400" الروسية

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بدء المحادثات على مستوى الخبراء مع الولايات المتحدة، بشأن التوصل لتفاهمات بين البلدين في أعقاب التوتر الذي سببه شراء أنقرة منظومة "إس- 400" الروسية.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت تشكيل لجنة عمل مشتركة لحل مسألة "إس–400" بعد قرارها بفرض عقوبات على تركيا ونحن وافقنا على اقتراحها".

وأضاف أن "المباحثات بدأت على مستوى الخبراء بين تركيا والولايات المتحدة بعد تشكيل لجنة العمل المشتركة".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أوضح لوزير الخارجية جاويش أوغلو في وقت سابق، أن شراء منظومات إس-400 تعرض أمن العسكريين والتقنيات العسكرية الأمريكية لخطر.

وأضاف أن شراء أنقرة لمنظومات إس- 400 يمنح روسيا إمكانية الوصول للقوات المسلحة التركية وقطاع الصناعة العسكرية التركي.

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت عقوبات على إدارة الصناعة الدفاعية التركية ومديرها إسماعيل ديمير، وكذلك ضد ثلاثة مسؤولين آخرين في تركيا بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

يشار إلى أن عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز 2019.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ورفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".