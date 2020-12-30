وكالة: قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مشاهد تنشر للمرة الأولى

عرضت وكالة إخبارية، مشاهد حصرية تعرض للمرة الأولى لقائد "فيلق القدس" الراحل الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في أحد محاور القتال ضد "داعش" في العراق.

وأظهرت المشاهد، التي عرضتها وكالة "يونيوز" للأخبار، تبادل سليماني التحية مع قوات الحشد الشعبي العراقي في إحدى جبهات القتال ضد "داعش" في العراق، وقيام مقاتلي الحشد الشعبي بالتقاط الصور التذكارية مع سليماني، وتبادل التحيات، وكذلك إطلاعه على خطط سير المعارك.

#بالفيديو

مشاهد تُعرض للمرة الأولى للشهيدين سليماني والمهندس في ميدان إحدى الجبهات العراقية#العراق #يونيوز pic.twitter.com/s1cOCNRKxk — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 29, 2020

وعرضت المشاهد أيضا، سليماني وهو يبارك لضباط الجيش العراقي تحرير إحدى المناطق العراقية من عصابات "داعش"، إضافة إلى عناقه أحد مسؤولي الحشد الشعبي ممن شاركوا بعملية التحرير.

#بالفيديو

مشاهد تُعرض للمرة الأولى.. سليماني يبارك لضباط الجيش العراقي تحرير إحدى المناطق العراقية#العراق #يونيوز pic.twitter.com/5mwUKZUba1 — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 29, 2020

وظهر سليماني والمهندس، وهما يشرحان لمقاتلي الحشد خطة عسكرية لتحرير مناطق عراقية من مسلحي "داعش"، إضافة إلى أداء صلاة الجماعة مع مقاتلين ومسؤولين من الحشد الشعبي، وشارك قاسم سليماني بما يعرف بـ"الهوسة العراقية" إلى جانب أبو مهدي المهندس فرحا بالانتصارات وتحرير المناطق العراقية من "داعش".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.