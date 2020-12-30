هوندا تتوقف عن توريد السيارات لروسيا

أعلنت الشركة الروسية التابعة لشركة صناعة السيارات اليابانية هوندا، عن توقف توريد السيارات الجديدة للوكلاء الرسميين في السوق الروسية خلال عام 2022.

وجاء في بيان الشركة اليابانية، "يهدف القرار المبني على استراتيجية تنمية قطاع الأعمال المتخصص في مجال صناعة سيارات هوندا موتور، لإعادة هيكلة العمليات التجارية وسط التغيرات المستمرة في صناعة السيارات العالمية".

وتخطط شركة هوندا، بحسب تقارير إعلامية، للتركيز بشكل كامل على إنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2025 ولا ترى أي آفاق لهذا القطاع في السوق الروسية.

في الوقت نفسه، تتوقع الشركة الحفاظ على مبيعات الدراجات النارية ومعدات الطاقة في روسيا، فضلاً عن استمرار خدمة ما بعد البيع للسيارات، بحسب ما نقله موقع "غوفوريت موسكفا".

في سياق آخر، أعلنت شركة هوندا في أكتوبر/تشرين الأول، أنها ستوقف نشاطها في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات في نهاية موسم 2021 للتركيز على أبحاث وتقنيات الطاقة الخاصة بالتخلص من الانبعاثات والعوادم.