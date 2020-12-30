الهيئة الذرية الإيرانية تعد خطط عمل تتضمن رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%

أكد مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، اليوم الأربعاء، أن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، تعد خطط عمل وفق قانون إلغاء القيود المفروضة على الملف النووي الذي أقره البرلمان، تتضمن رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 %.

طهران - سبوتنيك. وقال واعظي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تعد خطط عمل وفقًا لقانون إلغاء القيود المفروضة على الملف النووي الذي أقره البرلمان، ويتعين على الهيئات المختلفة تنفيذ جميع البنود المدرجة في القانون، بما في ذلك رفع التخصيب إلى 20 بالمئة".

وأضاف واعظي أنه "بعد تجهيز الأرضية المناسبة، يجب أن يتم تخصيب 120 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة خلال عام".

وصوت البرلمان الإيراني، يوم الأحد الماضي، لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

وأعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فريدون عباسي، أنه سيتم العمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإخراج مفتشي الوكالة الذرية الدولية وإنهاء التعاون معها، والانسحاب من الاتفاق النووي".