الحكومة الإيرانية تصادق على مبلغ تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية

صادقت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، على مبالغ تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري عن طريق الخطأ مطلع العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) نقلا عن الحكومة الإيرانية أن الأخيرة وافقت على تخصيص مبلغ 150 ألف دولار أو ما يعادلهم من اليورو لعوائل كل شخص من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأضاف البيان الرسمي "وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم، على وجوب دفع التعويضات الناجمة عن وفاة الضحايا لورثتهم دون أي تمييز بسبب الجنسية والمواطنة والعرق وفق القوانين ذات الصلة بالدول".

وعبرت الحكومة الإيرانية عن تعازيها وتعاطفها مرة أخرى مع عوائل الضحايا، وأملت أنه على الرغم من أن "التعويضات التي سيتم دفعها لن تنهي على كل الآلام والمعاناة التي سببها الحادث، ولكن الالتزام بحماية حقوق جميع أفراد الشعب واحترام حقوق الإنسان و ضرورة الحفاظ على الروابط الاجتماعية ورأس المال البشري، خاصة إيران".