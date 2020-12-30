تسليم 19 طفلا روسيا من الذين أعيدوا من سوريا إلى أقاربهم في روسيا

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليم 19 طفلا روسيا أعيدوا من مخيمي "الهول" و"روج" في سوريا إلى أقاربهم في مختلف أقاليم روسيا.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان المفوضة، أن "جميع الأطفال (عددهم 27) كانوا قد نقلوا من المخيمات في الجمهورية العربية السورية وقد سلموا اليوم إلى أقاربهم".

وفي وقت سابق ذُكر أن 19 طفلاً من روسيا تتراوح أعمارهم بين 3 و 15 عامًا كانوا في منطقة القتال في سوريا، عادوا إلى وطنهم، وسيتم إرسالهم قريبًا إلى أقاربهم في جمهوريتي داغستان وباشكورتوستان، وكذلك في مقاطعني ساراتوف وكيميروفو.

في المجموع، أعيد 274 طفلاً إلى روسيا من مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط: 122 طفلاً من العراق و 152 طفلاً من سوريا.