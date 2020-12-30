دولة أوروبية... إيران تكشف أحدث ما توصل إليه التحقيق في اغتيال قاسم سليماني

اتهم المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، شركة G4S البريطانية، المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد بالتورط في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال المدعي العام، خلال جلسة متابعة قانونية وقضائية لملف اغتيال سليماني والوفد المرافق له، تبين أن "الشركة البريطانية زودت الجيش الأمريكي في العراق بموعد وصول الطائرة، التي كانت تقل قاسم سليماني"، مؤكدا أن "التحقيقات تشير إلى تورط ألمانيا أيضا في عملية اغتيال سليماني"، حسب قناة "الميادين".

وأوضح القاصي، أن "قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ألمانيا مسؤولة عن توجيه الطائرة، التي استهدفت موكب سليماني وتقديم معلومات وبيانات الطيران للقوات الأمريكية"، مؤكدا أن "السلطات الإيرانية تعمل على ملاحقة الشركة البريطانية المسؤولة عن أمن مطار بغداد".

وأضاف المدعي العام: "تم التعرف على هوية 45 شخصية أمريكية مسؤولة عن اغتيال سليماني وقدمنا أمر استدعائها إلى الشرطة الدولية الإنتربول"، مشيرا إلى أن إيران "منحت 6 دول هي العراق وسوريا وقطر والكويت ولبنان والأردن، تمثيلا قضائيا للتحقيق في اغتيال سليماني، وتسلمنا مؤخراً نتيجة التمثيل القضائي من العراق".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.