الخارجية الإيرانية تتحدث عن ميزة في اغتيال قاسم سليماني

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية أن مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني وحد شعوب المنطقة ضد التواجد الأمريكي.

جاء تعليق الخارجية الإيرانية، في تغريدة لها، اليوم الأربعاء، قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

ونشرت الخارجية صورة للمشاركة الجماهيرية في مختلف أنحاء العالم احتجاجا على عملية اغتياله، وعلقت عليها بأن "شعوب أنحاء المنطقة؛ من إيران والعراق حتى الهند وباكستان، أبدت استنكارها وغضبها تجاه قتلة القائد سليماني"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".

وتابعت: "دماءه وحدت منطقتنا في معارضة الاستكبار وتواجد أمريكا. الرد الحقيقي على التهور. ذلك الغضب وتلك الوحدة ما زالا قائمين".