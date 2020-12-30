مجلس الشيوخ الأرجنتيني يوافق على قانون يجيز الإجهاض

أقر مجلس الشيوخ الأرجنتيني، قانون يجيز عملية الإجهاض، بأغلبية 38 صوتًا مقابل 29، وامتناع واحد عن التصويت، وغياب 4 آخرين، بعد 12 ساعة من المناقشات.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "باجينا 12" الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، أنه "بعد قراءة أصوات كل عضو في مجلس الشيوخ، تمت الموافقة على مشروع قانون يجيز الإجهاض، بأغلبية 38 صوتا مقابل 29 وامتناع واحد عن التصويت. فضلا عن غياب 4 أعضاء عن مجلس الشيوخ".

وكان مجلس النواب الأرجنتيني، اعتمد في وقت سابق من الشهر الجاري، النص الذي يجيز الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

واحتفل عدة آلاف من الناشطين المؤيدين للإجهاض قرب مقرّ مجلس الشيوخ بنتيجة التصويت.

وفي العام 2018، رفض أعضاء مجلس الشيوخ الأرجنتيني بفارق سبعة أصوات نصا مشابها في بلد يعدّ الإيمان الكاثوليكي فيه متجذرا، وهو منقسم بشدة حول هذه المسألة.

وكان الإجهاض في الأرجنتين مسموحا به حتى الآن فقط في حالات التعرض للاغتصاب أو في ظل خطر يتهدد حياة الأم، طبقاً لقانون يعود تاريخه إلى العام 1921.

وكان الرئيس ألبرتو فرنانديز (يسار وسط) الذي يتولى السلطة منذ نهاية 2018، قد وعد خلال حملته الانتخابية بإحالة مشروع قانون تشريع الإجهاض مجددا على السلطة التشريعية. ورحب، اليوم الأربعاء، بالقانون الذي يضمن "إجهاضا آمنا، قانونيا وشرعيا".