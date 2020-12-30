مطورو "سبوتنيك V" الروسي يعلقون على لقاح كورونا البريطاني

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان على حساب اللقاح في "تويتر": "يرحب مطورو "سبوتنيك V" بتسجيل لقاح "أسترازينيكا" في المملكة المتحدة. يحتاج العالم إلى مجموعة قوية من اللقاحات، ونحن معًا أقوى".

وأضاف البيان: "يؤكد نهج "أسترازينيكا" أن استخدام اتجاهين مختلفين لحقنتين أفضل من النهج الحالي لمصنعي اللقاح الذين يستخدمون نفس الاتجاه في كلتا الحقنتين". ولاحظ مطورو "سبوتنيك V" أيضًا أن اللقاح المركب "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا"، والذي يخضع الآن لتجارب سريرية، سيولد مناعة في أقل من 12 أسبوعًا.

هذا وصرح مدير مركز "غامالي" ألكسندر غينتسبورغ، يوم الإثنين الماضي، أن لقاح فيروس "كورونا" المركب "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" سيعطي المناعة لمدة عامين، قائلاً، إن مركز "غامالي" اقترح على الزملاء في أكسفورد إضافة مكون من لقاحه إلى مكون لقاح "آسترازينكا"، وسيتكون لقاح أكسفورد من مكونين، وهذا يجعل من الممكن زيادة قوة المناعة التي ستنشأ نتيجة استخدام هذا اللقاح، وإطالة مدة التأثير الوقائي لهذا الدواء.

وتابع قائلا : "أي أن خلايا الذاكرة الناتجة عن استخدام مثل هذا اللقاح الهجين المكون من مكونين على التوالي، سوف تتشكل بشكل أفضل بكثير، ومن الواضح أن اللقاح، وفقاً لذلك، سيحمي الشخص الملقح ليس لمدة 3-4 أشهر، ولكن لمدة عامين على الأقل، على الرغم من أنه، بالطبع، سيتطلب عمل إضافي لإثبات ذلك تجريبياً".

وأجازت المملكة المتحدة الاستخدام الطارئ للقاح استرازينيكا/ أكسفورد المضاد لكورونا، وبدء عملية التطعيم به في وقت مبكر من العام المقبل.