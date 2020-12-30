بعد ألمانيا... موسكو توسع "القائمة السوداء" لمواطني بريطانيا الممنوعين من دخول روسيا

أكدت السفارة البريطانية في روسيا الاتحادية أنها تلقت مذكرة من وزارة الخارجية الروسية بشأن إجراءات جوابية ضد "عدد غير محدد من المواطنين البريطانيين الذين لم تسمهم" بسبب قرار لندن بفرض عقوبات، بحسب رسالة على قناة "تيليغرام" التابعة للبعثة الدبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أنها سلمت، يوم الأربعاء، السفير البريطاني مذكرة بشأن توسيع "القائمة السوداء" لمواطني هذا البلد الممنوعين من دخول روسيا.

وبحسب البعثة الدبلوماسية البريطانية، فقد حضرت السفيرة البريطانية لدى روسيا ديبوراه برونيرت، يوم الأربعاء، اجتماعا اعتياديا في وزارة الخارجية الروسية "نوقش فيه عدد من القضايا الثنائية".

وجاء في الرسالة "خلال الاجتماع، نقل الجانب الروسي إلى السفيرة مذكرة أبلغ فيها الجانب البريطاني بأن روسيا تفرض عقوبات على عدد غير محدد من المواطنين البريطانيين الذين لم يتم تسميتهم".

وكانت الحكومة الروسية وسعت، أمس الثلاثاء، قائمة المواطنين الألمان الممنوعين من دخول أراضي روسيا الاتحادية لتشمل كبار المسؤولين في وكالات الأمن والاستخبارات الألمانية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، إلى أن القصة المتعلقة بـ "التتبع الروسي" في اختراق شبكات الكمبيوتر في البوندستاغ في عام 2015 تم الترويج لها باستمرار من قبل برلين الرسمية كجزء من حملة إعلامية سياسية.

وشدد مكتب موسكو على أن ذلك تم من أجل خلق ذريعة لإدخال حزمة جديدة من العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا من خلال الاتحاد الأوروبي.

وشددت الوزارة على أنه على الرغم من حقيقة أن الجانب الروسي قد ناشد بشكل متكرر الأطراف الألمانية المقابلة مع اقتراح لإجراء مشاورات ثنائية للخبراء على أساس البيانات التي يُزعم أنها متاحة لهم، فإن السلطات الألمانية تتجاهل بعناد هذه المقترحات.