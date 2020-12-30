هل تكون رسالة لطهران؟... قاذفات أمريكية تحلق فوق إسرائيل في طريقها للخليج

حلقت قاذفات قنابل أمريكية في أجواء إسرائيل في طريقها إلى الخليج العربي، وذلك للمرة الثالثة خلال 5 أسابيع بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، إن قاذفتين من نوع B-52 حلقتا فوق إسرائيل الساعة الثامنة صباحا وكانت في طريقها من الولايات المتحدة إلى الخليج.

وأضافت أنه بعد بضعة ساعات مرت قاذفتان أخريان فوق الأجواء الإسرائيلية وتم تزويدهما بالوقود جوا فوق سواحل مدينة تل أبيب، على يد طائرات أمريكية مخصصة لهذا الغرض.

ونشرت القوات الجوية الأمريكية تغريدة هذا الصباح بجانب صورة القاذفات جاء فيها: "من أجل تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، أقلعت القاذفة B-52، المرتبطة بقاعدة القوات الجوية الأمريكية في لويزيانا، بعد تزويدها بالوقود في مهمة للقاذفات استمرت عدة أيام فوق جنوب غرب آسيا".

Reinforcing global security and stability



A B-52 Stratofortress, assigned to @teambarksdale, departs after receiving fuel during a multi-day Bomber Task Force mission over Southwest Asia. #ReadyAF @usafcent



📸 by SSgt Trevor T. McBride pic.twitter.com/tXjF7EsztX — U.S. Air Force (@usairforce) December 30, 2020

الصحيفة تابعت: "في المرة السابقة رافقت مقاتلات من السعودية والبحرين وقطر القاذفات أثناء مرورها عبر أراضيها أيضا، وأشار مسؤولون أمريكيون في السابق إلى الأمر وقالوا إنه رسالة ردع واضحة لطهران".

وأشارت "يديعوت" إلى أن الطائرة B-52، التي دخلت الخدمة في عام 1955، تعتبر القاذفة الرئيسية للجيش الأمريكي. ولديها مدى طيران ضخم يزيد عن 14000 كيلومتر بدون إعادة التزود بالوقود في الجو، وبإمكانها حمل ذخائر وزنها 32000 كغم.

وتزايد التوتر في المنطقة مؤخرا بين إيران من جهة وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في سيارته بالعاصمة الإيرانية طهران الشهر الماضي، وسط اتهام مسؤولين إيرانيين لتل أبيب بالوقوف خلف الاغتيال وتأكيدهم أن الرد لن يتأخر.