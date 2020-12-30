اعتبارا من الخميس... تأمين المجال الجوي لسويسرا على مدار الساعة

أعلن الجيش السويسري أن مقاتلاته سوف تتولى حماية المجال الجوي للبلاد على مدار الساعة، اعتبارا من غد الخميس.

وجاء في بيان للجيش أنه سيضع مقاتلتي "إف-18" في الخدمة على مدار الساعة لتأمين المجال الجوي للبلد الأوروبي الصغير، حسبما ذكرت "فرانس برس" الثلاثاء.

وقال البيان إن شرطة الجو ستظل تؤدي مهامها 24 ساعة يوميا لتأمين المجال للبلد الذي لا يمتلك أي منفذ بحري، وضمانه سيادته.

وتأتي هذه الخطوة، بعد 7 أعوام على تعذر إطلاق مقاتلات لمواجهة واقعة اختطاف طائرة حدثت خارج وقت عمل السلاح الجوي.

وفي شباط/فبراير 2014 اختطف مساعد طيار يعمل لدى الخطوط الإثيوبية، الطائرة التي كان يعاون قائدها.

وكان على متن الطائرة المتجهة من أديس أبابا إلى روما 202 شخص ما بين ركاب وطاقم، إلا أن المختطف أجبرها على الهبوط في جنيف.

وعلى الرغم من إعلان المختطف اعتزامه الهبوط بالطائرة في سويسرا، إلا أن السلطات في البلد الأوروبي لم تطلق أسطولها من مقاتلات اف-18 واف-5 تايغر لمواكبة الطائرة.

وبين سلاح الجو السويسري، في ذلك الوقت أن تعذر إطلاق المقاتلات يرجع إلى أنها جاهزة فقط خلال وقت العمل.

وعلى إثر الحادث المحرج، تقدم البرلمان السويسري بمشروع قانون لدعم تامين المجال الجوي.

وتضمن المشروع ضمان توفر مقاتلتين على مدار اليوم لديهما القدرة على الانطلاق خلال 15 دقيقة من الإشعار بذلك.

وذكر بيان الجيش أن المشروع تم إنجازه بنجاح خلال المهلة المتوقعة.