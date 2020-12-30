كوريا الشمالية تستعد لحدث "يترقبه الجميع"

قرر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عقد مؤتمر الحزب الحاكم مطلع الشهر القادم، بعد ترأسه اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، اليوم الأربعاء، إن اجتماع المكتب السياسي الذي عقد الثلاثاء، بحث وأكد على مؤهلات المندوبين ومقترحات تشكيل هيئة رئاسة وأعضاء منبر وأمانة المؤتمر الثامن للحزب.

كما اعتمد المجلس قرارا بشأن عقد المؤتمر في أوائل يناير/ كانون الثان دون أن يحدد موعده بالضبط. سيكون ذلك أول مؤتمر حزبي منذ أكثر من أربع سنوات وستكشف بيونغ يانغ النقاب فيه عن خطة جديدة للتنمية الاقتصادية.

على جانب آخر، يحظى مؤتمر الحزب النادر باهتمام كبير من المجتمع الدولي، حيث أنه من الممكن أن تعلن فيه كوريا الشمالية عن الخطوط العريضة لسياستها الجديدة بشأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أورد تقرير معلومات جديد تقول إن منشأة غامضة قرب بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية ربما تنتج مكونات تستخدم في صناعة القنابل النووية.

التقرير الصادر عن معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية، قدم التقرير أدلة توضح ما يجري داخل هذا الموقع في كوريا الشمالية الذي حير الخبراء والسياسيين.