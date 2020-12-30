"الصحة" البريطانية تطلب 100 مليون جرعة لقاح لجميع مواطنيها

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة طلبت 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا، وهو ما يكفي لتطعيم جميع سكان البلاد.

وأضاف هانكوك "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، ستتوفر 5.3 ألف جرعة للتطعيم بلقاح أكسفورد، واعتبارا من فبراير/شباط العدد يصل إلى عدة ملايين".

ووافقت حكومة المملكة المتحدة اليوم الأربعاء على استخدام لقاح ضد "كوفيد-19" الذي طورته جامعة أكسفورد بالشراكة مع شركة الأدوية أسترا زينيكا. ومن المقرر بدء تطعيم السكان بهذا الدواء في 4 يناير/كانون الثاني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه "أمر رائع للغاية أنه تمت الموافقة على لقاح استرازينيكا/ أكسفورد".

وأصبحت بريطانيا، اليوم، أول دولة في العالم توافق على لقاح "أسترازينيكا" لمواجهة كورونا والذي طورته جامعة أكسفورد في الوقت الذي تكافح فيه زيادة كبيرة في أعداد الإصابات في الشتاء مدفوعة بنوع جديد شديد العدوى من الفيروس.