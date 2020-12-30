روسيا توقع عقدا لتزويد بوليفيا بأكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V "

أعلن الرئيس البوليفي، لويس آرس، اليوم الأربعاء، أن روسيا وبوليفيا وقعتا عقدا لتزويد بلاده بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

بوينس آيرس - سبوتنيك. وقال الرئيس البوليفي، خلال مراسم التوقيع الذي جرى بثه في صفحته على موقع "فيسبوك":

"يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية المهمة لبلدنا وشعبنا.. العقد يحتوي على 5.2 مليون جرعة".

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أعلن اليوم الأربعاء، أنه تم في روسيا إنتاج أكثر من مليوني جرعة "سبوتنيك V"، اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا المستجد، وستدخل أكثر من مليون جرعة للتداول المدني بحلول نهاية هذا العام.

وقال مانتوروف، في مقابلة مع قناة "روسيا- 24" التلفزيونية: "تم إنتاج أكثر من مليوني جرعة "سبوتنيك V"، وهذا يشمل المكونين الأول والثاني. وبحلول نهاية العام، سيتم إدخال أكثر من مليون جرعة في التداول المدني، ما يسمح لنا بضمان إمداد متناسق لمناطق بلادنا".

وأضاف: "وتراكمياً، من بداية الإنتاج حتى اليوم أنتجنا أكثر قليلاً مما خططنا له في البداية، وحدث هذا بسبب إيجاد التقنيات التي تسمح لنا بالتوسع في تلك البيئات على المعدات التي تستخدمها شركاتنا اليوم".

وتعول سلطات العاصمة الروسية موسكو على افتتاح 170 مركزًا للتطعيم ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام .

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.