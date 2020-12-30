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    اللقاح البريطاني أسترازينيكا

    بعد اعتماده رسميا... لماذا يعتبر لقاح "أسترازينيكا" الأكثر ترقبا في العالم؟

    © AP Photo / Natacha Pisarenko
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    أصبحت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أول دولة في العام تعتمد لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة "أسترازينيكا"، والذي من المتوقع أن يلعب دورا حاسما في تعزيز الاقتصاد العالمي العام المقبل.

    وقالت شركة "أسترازينيكا" إنه تم إطلاق الجرعات الأولى، الأربعاء، وأن التطعيمات ستبدأ في وقت مبكر من العام الجديد. يأتي بدء الاستخدام وسط زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، حسبما أفاد تقرير لشبكة "سي إن إن".

    تسليم لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا الروسي إلى المجر لإجراء التجارب السريرية 19 نوفمبر 2020
    © Sputnik . Hungarian Foreign Ministry
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    أهميته للاقصاد العالمي

    وعدت "أسترازينيكا" بتزويد مئات الملايين من الجرعات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتقديم اللقاح على أساس غير هادف للربح إلى تلك الدول إلى الأبد (من المتوقع أن يتراوح سعره بين 3- 4 دولارات للجرعة).

    هذا المستوى السعري يجعله أرخص لقاح متاح في العالم، الآن، ويأتي بعده لقاح "سبوتنيك في" الروسي وهو رخيص أيضا نسبيا إذ يقل سعره عن 10 دولارات، لكنهما أرخص كثيرا من 19.5 دولار للقاح "فايزر"، وما بين 25 و37 دولارا للقاح "مودرنا".

    لم تعلن أسعار اللقاحات الصينية الخاصعة للاختبار في عدد من دول العالم، فيما تم تسريب بعض المعلومات عن لقاحات غربية لم تعتمد بعد.

    اللقاح أرخص بكثير من اللقاحات الأخرى الذي تمت الموافقة عليها، وأسهل بكثير في النقل والتوزيع من منافسيه، وعلى عكس لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، لا يلزم تخزين لقاح "أسترازينيكا" في درجات حرارة شديدة البرودة.

    تخطط "أسترازينيكا" لإنتاح كميات كبيرة من الجرعات، وتقول إنها تعمل مع شركاء بما في ذلك معهد المصل الهندي، للوصول إلى قدرة تصنيع تبلغ 3 مليارات جرعة في عام 2021.

    لقاح AstraZeneca
    © REUTERS / DADO RUVIC
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    للمقارنة، تتوقع شركة "فايزر" إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح في عام 2020، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021. وقالت "مودرنا" الشهر الماضي إنها في طريقها لتصنيع 500 مليون إلى مليار جرعة العام المقبل.

    تعاقدت أغنى دول العالم بالفعل على شراء الكثير من إنتاج شركتي "فايزر" و"مودرنا" من لقاح "كوفيد 19"، وهذا يجعل لقاح "أسترازينيكا" أكثر أهمية للاقتصادات النامية.

    في الهند على سبيل المثال، لم يطلب ثالث أكبر اقتصاد في آسيا اللقاحات التي تبيعها شركتا "فايزر" و"مودرنا"، ولكن من المتوقع أن يتلقى مئات الملايين من الجرعات من لقاح "أسترازينيكا".

    كتب المحللون في "كابيتال إيكونوميكس" في بحث حديث: "فعالية لقاح أكسفورد هي العلامة الأكثر تشجيعا حتى الآن على أن الهند لديها طريقة لإنهاء الوباء والتباعد الاجتماعي الذي لا يزال يؤثر على الاقتصاد".

    قد توافق الهند، وهي واحدة من أكبر منتجي اللقاحات في العالم، على لقاح "أسترازينيكا" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. يتم إنتاج الجرعات في البلاد من قبل معهد المصل الهندي.

    رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، يتصافحان بالكوع في نهاية مؤتمر صحفي عقب قمة أوروبية استمرت أربعة أيام في المجلس الأوروبي في بروكسل، بلجيكا، 21 يوليو 2020
    © REUTERS / Stephanie Lecocq
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    التحذير الوحيد هو أن

    لقاح "أسترازينكا" لديه "متوسط فعالية يبلغ 70%"، مع وجود نظام جرعة واحدة يظهر فعالية بنسبة 90%، وهذا ليس جيدا مثل لقاحي "فايزر" و"مودرنا" (نحو 95%).

    وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن المدة الطويلة بين الجرعتين من لقاح "أسترازينيكا"، والتي تصل إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى سهولة التخزين وانخفاض السعر خلال فترة الوباء، سيكون هذا اللقاح جذابا لدول كثيرة.

    بعد دراسة الأدلة على اللقاحات المختلفة، نصحت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في بريطانيا، بأن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص في المجموعات المعرضة للخطر جرعتهم الأولى من اللقاحات، بدلا من التسريع بتقديم الجرعتين المطلوبتين في أقصر وقت ممكن.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, سبوتنيك, لقاح
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