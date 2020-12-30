إعلام: مهمة جديدة لقاذفتين أمريكيتين من طراز "بي 52" في الشرق الأوسط

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي 52"، قامتا بمهمة جديدة في الشرق الأوسط.

وقالت الشبكة إن القاذفتين حلقتا لمدة 30 ساعة أو أكثر في مهمة ذهاب وإياب من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لتوجيه تحذير جديد إلى إيران.

وأشار مسؤول عسكري رفيع إلى أن هذه المهمة تأتي على خلفية اكتشاف تهديدات حديثة، وذلك في إشارة إلى "الهجمات المعقدة" المحتملة ضد الأمريكيين في المنطقة، مع اقتراب ذكرى قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، إن القاذفات التي انطلقت من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا، صباح أمس الثلاثاء، للمرة الثالثة خلال الـ45 يوما الماضية، تقوم بمهام ردع فوق الخليج العربي برفقة حراسة مقاتلة.

وأشار البيان إلى أن القاذفات الأمريكية حلقت دون وقوع أي حوادث.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، نفذت قاذفتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي، من نفس الطراز، تحليقا من قاعدتهما في الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

وقال القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها، آنذاك، إن القاذفتين حلقتا في منطقة مسؤوليتها برفقة طائرات تابعة لـ"الشركاء الإقليميين" ضمن المهمة الثانية خلال الشهرين الأخيرين.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن القاذفتين القادرتين على حمل قنابل نووية غادرتا قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا، ونفذتا المهمة في الشرق الأوسط الخميس، ثم عادتا إلى قاعدتهما.