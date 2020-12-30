جونسون: بريطانيا ستظل جوهر الحضارة الأوروبية

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بلاده بأنها جوهر الحضارة الأوروبية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على أن بريطانيا ستظل جوهر الحضارة الأوروبية حتى بعد الخروج من فلك الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز".

واعتبر جونسون أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لن يكون نهاية بريطانيا كدولة أوروبية.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه قد أنهى معاناة حزب المحافظين بشأن أوروبا، أعرب جونسون عن أمله أن "يكون ذلك هو الحال".

وعن مستقبل بلاده بعد الانسحاب، قال رئيس الوزراء البريطاني "نرى مستقبلا عالميا لأنفسنا".

وكانت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أعلنت الثلاثاء، أن قادة الاتحاد الأوروبي يوقعون، اليوم الأربعاء، اتفاق ما بعد بريكست.

وقالت دانا سبينانت على حسابها "تويتر" إن: رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، سوف يوقعان اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع لندن يوم الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول.

​ويوم الخميس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست ليتم إسدال الستار على نحو عشرة أشهر من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.