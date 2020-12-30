يريفان تعلن عن تقديم روسيا 10 ملايين يورو لأرمينيا وتكشف هدفها

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحافي لمجلس الوزراء أنه:

"في 28 كانون الأول/ديسمبر، جرى توقيع اتفاق بين وزارتي المالية الأرمينية والروسية، تقدم روسيا بموجبه مساعدة مالية مجانية بمبلغ 10 ملايين يورو بهدف المشاركة في تمويل الإجراءات التي تنفذها الحكومة الأرمينية لتقديم المساعدة المالية للسكان الذين نزحوا قسراً إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.