سيناتور أمريكي يطعن على فوز بايدن أمام الكونغرس... هل يعرقل تنصيبه؟

تعهد السيناتور الجمهوري، غوش هاولي، اليوم الأربعاء، بالطعن على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن عندما يجتمع الكونغرس لفرز أصوات الهيئة الانتخابية رسميا، مما قد يؤدي إلى نقاش مطول في مجلس الشيوخ.

وقال هاولي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميسوري الذي انتخب في 2018، في بيان إن "بعض الولايات، ولا سيما ولاية بنسلفانيا، أخفقت في اتباع قوانين انتخابات الولاية الخاصة بها. على الكونغرس أن يحقق في الأمر على أقل تقدير"، ولم يقدم دليل على مزاعمه، حسبما ذكرت "رويترز".

قال عدد من المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب إنهم

يعتزمون الاعتراض على نتائج الانتخابات، لكن هاولي هو أول سيناتور أمريكي يفعل ذلك.

فاز بايدن على الرئيس دونالد ترامب بنتيجة 306 إلى 232 في تصويت الهيئة الانتخابية. رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة وزعم مرارا أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، دون تقديم أدلة.

بموجب نظام الهيئة الانتخابية، يتم تخصيص "الأصوات الانتخابية" للولايات ومقاطعة كولومبيا بناء على تمثيلها في الكونغرس. ومن المقرر أن يراجع الكونغرس نتيجة الهيئة الانتخابية رسميا يوم 6 يناير/ كانون الثاني في جلسة احتفالية بشكل رئيسي.

قال جاستن ليفيت، أستاذ القانون الدستوري في جامعة لويولا ماريماونت في لوس أنجلوس ونائب المدعي العام، المساعد السابق في قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية:

لقد حصلت على بعض الاستعراض في حفلك هذه المرة.

وأضاف ليفيت أن اعتراض هاولي قد يثير ساعات من النقاش ويفرض التصويت على الاعتراض. وربما يضع ذلك بعض الجمهوريين في موقف غير مريح من رفض مزاعم ترامب بالتزوير.

رغم طعن هولي، اعترف زعيم الأغلبية ميتش مكونيل، أكبر عضو جمهوري في مجلس الشيوخ، بفوز بايدن في 15 من الشهر الجاري، وحث الجمهوريين الآخرين في مجلس الشيوخ على الامتناع عن الاعتراض في السادس من يناير/ كانون الثاني.