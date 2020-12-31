تسجيل
03:18 GMT31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ميتش ماكونيل

    زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يحبط محاولة ترامب تقديم إعانة ألفي دولار للمواطن

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102420/82/1024208255_0:183:3500:2151_1200x675_80_0_0_eeba90ec4bdd74bdd2ece923d5cb828e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202012311047673282-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86/

    عرقل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، يوم الأربعاء، مسعى من جانب الرئيس دونالد ترامب لرفع قيمة إعانة للأمريكيين لتخفيف أثر جائحة كورونا، رافضا إدراج تصويت عاجل في جدول أعمال المجلس على مشروع قانون لرفع الإعانة المقررة من 600 دولار إلى 2000 دولار للفرد.

     

    وقال ماكونيل في مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون ويسعى لتلبية مطلب الجمهوري ترامب رفع قيمة الإعانة "ليس له سبيل واقعي لإقراره سريعا في مجلس الشيوخ".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019
    © REUTERS / Jim Young
    الكونغرس يمرر مشروع قانون لرفع قيمة المساعدة للشخص الواحد من 600 إلى 2000 دولار

    ويسيطر ماكونيل على جدول أعمال مجلس الشيوخ، وهو يعارض زيادة الإعانة.

     

     

    وكان قد طرح مشروع قانون بديلا يجمع بين الإعانة بواقع ألفي دولار، وبنود غير مقبولة بالنسبة للديمقراطيين الذين قد يعرقلون إقراره.

    ومع أداء كونغرس جديد اليمين الدستورية يوم الأحد، يبدو من المؤكد إحباط الجهود لزيادة الإعانة عن الستمئة دولار التي وافق عليها الكونجرس بالفعل.

    وقال ماكونيل، "مجلس الشيوخ لن يخضع لضغوط لدفعه للتعجل بوضع مزيد من الأموال المقترَضة بين أيدي أصدقاء الديمقراطيين الأثرياء ممن ليسوا بحاجة للمساعدة".

    ويؤكد الديمقراطيون، أن الإعانة مخصصة لأناس هم في أمس الحاجة إليها في مواجهة أزمة صحية أودت بحياة ما يقرب من 340 ألفا في الولايات المتحدة، لكن ماكونيل شكا من أن الإعانات لا تهدف لمساعدة المحتاجين، وفقا لرويترز.

    وقال السناتور الديمقراطي جاري بيترز لشبكة سي.إن.إن، "دعوا الرفاق يصوتون. ميتش ماكونيل بإمكانه فعل ذلك.. هو ببساطة لا يرغب في ذلك والشعب الأمريكي سيتضرر".

    وكثف ترامب من ضغوطه على رفاقه الجمهوريين كي يدعموا الإعانة الأكبر حجما، وذلك في سلسلة من التغريدات في الأيام الأخيرة.

     

    وكتب على تويتر في ساعة مبكرة من الأربعاء "2000 دولار بأسرع ما يكون!".

    انظر أيضا:

    الكشف عن أمنية ترامب الأخيرة قبل الرحيل.. لكي يتذكره الأمريكيون
    هل أحرج النواب الأمريكي "الشيوخ" بتمرير الألفي دولار التي طلبها ترامب؟
    مؤسسة يمينية تستشهد بمقولة ستالين في محاولة تشجيع قلب الانتخابات لصالح ترامب
    مجلس النواب الأمريكي يتجاوز فيتو ترامب ويقر ميزانية الدفاع للعام المقبل
    الكلمات الدلالية:
    ترامب, الإعانات الإجتماعية, الكونغرس, فيروس كورونا, ميتش ماكونيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك... 4 مفاجآت من واتسآب في 2021
    4 مفاجآت من واتسآب في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك