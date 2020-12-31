جندي أمريكي متهم بقتل زميله في الجيش بمساعدة مراهق عمره 16 عاما

اتُهم جندي من فورت درام شرقي الولايات المتحدة، وصبي في سن المراهقة، بخطف وقتل عريف بالجيش يبلغ من العمر 20 عامًا، عثر عليه مدفونًا تحت الثلوج في نيوجيرسي في وقت سابق من هذا الشهر.

الجندي جمال مليش، 23 عامًا، والشاب البالغ من العمر 16 عامًا، والذي لم يتم الكشف عن هويته، تعرضا لتهم القتل والاختطاف باستخدام الأسلحة من الدرجة الأولى. وقال هايدن هاريس، بحسب ما أكد رئيس مكتب المدعي العام في مقاطعة ساسكس يوم الاثنين.

تم الإبلاغ عن فقد هاريس، من جايز بولاية تينيسي، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست الأمريكية".

Soldier, 16-year-old boy both charged in killing of US Army corporal https://t.co/bsI3TT3KxP pic.twitter.com/Z5shxHuPHc — New York Post (@nypost) December 31, 2020

​بعد يوم واحد، اكتشف رجال الإطفاء في بلدة بيرام بولاية نيوجيرسي جثته في منطقة حراجية بعد أن ورد لهم إخبارية تفيد بوجود دماء وزوجًا من الأحذية.

أصيب الجندي بعيار ناري في رأسه، واعتقلت السلطات على الفور ميليش، الذي كان محتجزًا لدى الجيش في مقاطعة أونيدا في نيويورك.

وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه به المراهق كان محتجزا في مركز احتجاز الأحداث.

لم يتم الإعلان عن الدافع في القضية حتى الآن، والتحقيق مستمر، ولم يقدم الادعاء أي معلومات إضافية عن الشاب أو كيف عرف الجنديين.