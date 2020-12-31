رئيس الوزراء الإيرلندي: سلاسة كوفيد الجديدة تنتشر أسرع من أسوأ التوقعات

أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي، ميكال مارتين، اليوم الخميس، أن سلاسة كوفيد-19 الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا تنتشر بسرعات تفوق أسوأ التوقعات.

موسكو – سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء، نقلاً عن موقع الحكومة: "مع أن الدراسات الدولية لهذه السلاسة الجديدة تستمر، الآن من الواضح أننا نتعامل مع سلالة مرض التي تنتشر بشكل أسرع، أسرع بكثير. بالفعل، تنتشر بسرعات تفوق أسوأ التوقعات التي نعرفها".

كما أشار المتحدث إلى أن هناك تهديد خطير بإثقال نظام الرعاية الصحية في البلاد وزيادة الإصابات والوفيات في الطبقات المعرضة لخطر".

ومن الجدير بالذكر أن ايرلندا سجلت اليوم 1718 إصابة كوفيد-19 جديدة و13 وفاة. إجمالي منذ بداية الوباء تم تسجيل 90175 إصابة كوفيد-19 و2267 وفاة.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس التاجي لأول مرة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.