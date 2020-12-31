في ذكرى اغتيال قاسم سليماني... "فيلق القدس" يعلن عن تحرك في العراق وسوريا ولبنان

أعلنت قوات فيلق القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن "تسليم 4 آلاف ورقة من الوثائق والأدلة المرتبطة باغتيال الجنرال قاسم سليماني والمنفذين، إلى النيابة العامة".

وقال نائب قوات فيلق القدس العميد محمد حجازي، "بعد جمع الوثائق والأدلة، تم تشكيل ثلاثة فرق متخصصة في العراق وسوريا ولبنان لإجراء التحقيقات والدراسات الأولية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "من خلال المتابعات التي جرت، تم تسليم 4 آلاف ورقة من الوثائق والأدلة بشأن الاغتيال والمنفذين، إلى النيابة العامة، وفي العراق تم تشكيل هيئة تخطيط وفريق عمل تنفيذي للتركيز على ملف اغتيال أبو مهدي المهندس، وقد تمت المصادقة على 34 برنامجا وتم إدراجها على جدول الأعمال، ومن خلال هذه الإجراءات والمتابعات، فإن هذا الملف على وشك إصدار الحكم في العراق".

وأشار العميد حجازي، إلى "اللقاءات بين كبار قادة قوة القدس مع المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق"، قائلا: "بعد تقديم الشكوى في نيابة طهران، وعقد العديد من الاجتماعات في هذا المجال، تم تقديم لائحتي اتهام من قبل الحرس وعوائل الشهداء".

وتابع نائب قائد قوة القدس، أنه تم "تقديم شكوى حقوقية بـ260 صفحة مضمنة بـ1000 صفحة من الوثائق والأدلة للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار المعنوية الناجمة عن اغتيال الحاج قاسم سليماني بالنيابة عن عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.