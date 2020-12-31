أردوغان: آمل أن يتم تفعيل مركز مراقبة وقف إطلاق النار في "قره باغ" بأسرع وقت ممكن

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن أمله أن يتم تفعيل مركز المراقبة المشترك مع روسيا، لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، في أسرع وقت ممكن.

أنطاكيا - سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، فقد خاطب أردوغان هاتفيا الجنود الأتراك الموجودين في أذربيجان لمراقبة وقف إطلاق النار في "قره باغ" قائلا: "آمل أن يتم تفعيل مركز المراقبة المشترك بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "أوصي القوات الأرمينية التي تنخرط في سلوك ينتهك وقف إطلاق النار بالرجوع عن الخطأ".

فيما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي يزور أذربيجان حاليا يرافقه رئيس هيئة الأركان وقادة الجيش "سنكثف أنشطتنا بعد تفعيل مركز المراقبة المشترك وسنقوم بتأدية مهمة الدفاع عن حق أشقائنا الأذربيجانيين من خلال العمل مع الجانب الروسي".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.