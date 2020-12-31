خبير أمريكي: أتوقع السيطرة على جائحة كورونا بحلول خريف 2021

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إنه يتوقع أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يعرف بمناعة القطيع من خلال اللقاحات تكفي لعودة "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" بحلول خريف 2021، على الرغم من العقبات التي تواجه المراحل الأولى من طرح اللقاح.

وأدلى فاوتشي بهذه التصريحات خلال مناقشة عبر الإنترنت للجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي أعلن في بداية النقاش أن الولاية رصدت سلالة جديد أسرع انتشارا من فيروس كورونا وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا في البداية، وذلك بعد يوم من توثيق ظهور أول حالة أمريكية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو، بحسب ما ذكرت وكالة "cnbc" الأمريكية.

أنتوني فاوتشي: أتوقع السيطرة على جائحة #كورونا في #أميركا بحلول خريف 2021https://t.co/dicdsHIFpm — CNBC Arabia (@CNBCArabia) December 31, 2020

​وقال فاوتشي إنه "لم يفاجأ" بالسلالة الجديدة، مضيفا أن من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد وأن الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي.

وأضاف: "يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر"، ومع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كوفيد-19 "يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه (السلالة)" مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل "تحمي من هذه السلالة بالذات".

وأكد فاوتشي وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إنه واثق من التغلب على مواطن الخلل في توزيع اللقاح.