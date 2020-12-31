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    إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020

    بعد 10 أيام من تلقيه اللقاح... إصابة نائب إسرائيلي بكورونا

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
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    أصيب نائب بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بكورونا، رغم تلقيه اللقاح المضاد للفيروس قبل 10 أيام بحسب إعلام عبري.

    وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إن النائب عن حزب "يهدوت هتوراه" يسرائيل أيخلير (65 عاما) ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

    وأضافت أن وزارة الصحة ستجري تحقيقا وبائيا لتحديد المخالطين له.

    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Pavel Lvov
    وفاة مسن إسرائيلي بعد ساعات من تلقيه لقاح كورونا

    فيما ذكرت قناة "كان" الرسمية إن الإعلان عن إصابة أيخلير بكورونا، جاء بعد 10 أيام من تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس.

    فيما أوضح موقع "واللا" العبري أن جرعة اللقاح الأولى لها فعالية محدودة بحوالي 50% في الوقاية من الإصابة بكورونا.

    وأوضح الموقع: "يصل لقاح شركة فايزر، الذي حصل عليه عضو الكنيست، إلى أقصى فاعلية 95% بعد أسبوع من تلقي جرعة اللقاح الثانية".

    وفي العشرين من الشهر الجاري بدأت إسرائيل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، عبر لقاح شركة فايزر، وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول من تلقى التطعيم.

    وحتى صباح اليوم الخميس، تلقى نحو 800 ألف إسرائيلي الجرعة الأولى من اللقاح، بحسب وزارة الصحة.

    وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الإسرائيلية تسجيل 5253 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 419 ألفا و312، من بينهم 3314 حالة وفاة، و42 ألفا و402 حالة نشطة (مصابون حاليون)، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.

    وتفرض إسرائيل منذ الأحد الماضي، إغلاقا للحد من تفشي وباء كورونا، هو الثالث بعد إغلاق أول فرضته في أبريل/نيسان، وثان في سبتمبر/أيلول.

    انظر أيضا:

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    وفاة مسن إسرائيلي بعد ساعات من تلقيه لقاح كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, إسرائيل
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