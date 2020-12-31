روحاني: من قتل سليماني سيناله الضرر

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن من اغتال قاسم سليماني سيتضرر من هذا العمل الوحشي على حد تعبيره.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قال روحاني إن "اغتيال الشهيد قاسم سليماني كان خطأ ارتكبه العدو، وسيتضرر من هذا العمل الوحشي".

ولفت إلى أنه "لا شك بأن الشعب الإيراني وشباب المنطقة سيكونون في درب المقاومة والاستقلال بمزيد من الصمود".

تصريحات روحاني جاءت، اليوم الخميس، أثناء تدشين عدد من المشاريع لوزارة الطاقة.

وأوضح روحاني أن جميع أبناء الشعب الإيراني، أدركوا أنه ما دامت أمريكا تتواجد في المنطقة فلن تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار.

لكنه أكد أن "شعوب المنطقة لن تسمح أن يكون للجناة والمعتدين موطئ قدم في المنطقة".

وقال إن "ترامب ومن خلال اغتيال الشهيد سليماني وأبومهدي المهندس ارتكب ظلما وذنبا لا يغتفر، كما أنه ارتكب الكثير من الجرائم إلا أننا لن ننسى هذه الجريمة".

وقال: "ليعلم هولاء الجناة أن الشعب الإيراني سيقوم بالثأر لدم الشهيد سليماني الطاهر".

وعن المشروعات المفتتحة قال روحاني إن إنجازات الحكومة في مجال البيئة في شمال غرب البلاد من الأعمال الكبيرة والتاريخية، معربا عن أمله في الاحتفال بإحياء بحيرة "أرومية" في العام المقبل.

وفال إن إحياء بحيرة "أرومية" كان من الوعود التي قطعتها الحكومة لأهالي أذربايجان الغربية والشرقة ومنطقة شمال غرب البلاد بشكل عام لأهمية هذه البحيرة و تاثيرها على حياة أهالي هذه المنطقة".

كما أشار الى انتشار فيروس كورونا في البلاد، وقال يجب مكافحة هذا الفيروس من قبل جميع ابناء الشعب ومساعدة الكوادر الصحية من خلال الالتزام بالبروتوكولات الصحية.