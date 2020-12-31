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    موسكو خلال احتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة

    شاهد كيف يتم الاحتفال بعام 2021 في العالم في ظل جائحة فيروس"كورونا"

    © Sputnik . Evgeny Filippov
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    سيكون الاحتفال برأس السنة الميلادية هذا العام بطريقة مختلفة تماما لم يشهدها العالم سابقا، حيث تم تجميع عمليات البث بالكاميرا من أكبر المدن في العالم، حتى يتمكن الناس من السفر إلى الأماكن التي كانت سابقا وجهات سياحية لهم يقضون فيها  احتفالات رأس السنة، وطالما أن الحدود مغلقة ستستطيع السفر افتراضيا دون مغادرة شقتك.

    شاهد كيف سيتم الاحتفال بالعام الجديد في آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا.

    سيدني، أستراليا (+8 ساعات)

    تم فرض قيود خاصة عشية رأس السنة الميلادية في سيدني، فقد خصصت المدينة منطقة خضراء وصفراء، وستقام عروض الألعاب النارية السنوية فوق جسر هاربور، وتستمر لمدة 7 دقائق فقط ويشاهدها عدد قليل من الحضور الفعليين. فلن يسمح إلا لمن يعيشون بالقرب منها، وضيوفهم وزوار الفنادق والمطاعم. ويمكنك مشاهدة بانوراما سيدني في 31 ديسمبر من الساعة 4:00 مساء بالتوقيت الشرقي.

    طوكيو، اليابان (+6 ساعات)

    تم تخفيض مدة العطلة في اليابان هذا العام. بحلول منتصف الليل، فعادة ما تكون منطقة المشاة في سيبويا مزدحمة بالناس، ويشاهد المشاة عداد الوقت الذي يعد تنازليا للثواني الأخيرة من العام الماضي. وعلى الرغم من إلغاء هذا الإجراء بسبب فيروس "كورونا"، يمكن للمقيمين التنقل بحرية في ربع السنة تقريبا في 31 ديسمبر، وسيأتي العام الجديد إلى عاصمة أرض الشمس في 31 ديسمبر الساعة 18:00 بتوقيت موسكو.

    وسيكون من الممكن متابعة الفجر الأول لعام 2021 في طوكيو، تمام الساعة 00:51 بتوقيت موسكو من خلال هذا المنظر البانورامي.

    البندقية، إيطاليا (-2 ساعة)

    سيحتفل الإيطاليون بالعام الجديد في الساعة 02:00 بتوقيت موسكو، ولكن في البندقية نفسها ، لن تتمكن من رؤية أي شيء سوى السدود الفارغة. كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية، فالسلطات فرضت  قيودا صارمة في العطلة بعدم السماح بمغادرة المنزل دون تصريح.

    نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (-8 ساعات)

    يتم الاحتفال برأس السنة الميلادية في الولايات المتحدة الأمريكية التقليدي بميدان تايمز سكوير، وسيكون هذا العام احتفالا افتراضيا.

    وستكون الساحة الرئيسية في نيويورك مغلقة أمام الزوار، ولكن كل ما يحدث من عروض ألعاب نارية ومفرقعات ستبث على الهواء مباشرة. سيبدأ البث في 1 يناير في تمام الساعة 02:00 بتوقيت موسكو، حيث سيتم رفع الكرة البلورية الشهيرة على طول قمة ناطحة السحاب، وستبدأ العروض المباشرة وسيبدأ العد التنازلي حتى منتصف الليل.

    لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية (-11 ساعة)

    تم إلغاء حفلة "Fremont Street Experience" في شارع Fremont Street وتم تقييد حركة المرور في لاس فيغاس. لكن ستعمل مؤسسات تقديم الطعام في المدينة ليلة رأس السنة. ويمكنك متابعة ما سيحدث في وسط العاصمة الترفيهية من احتفالات افتراضية للعام الجديد في 1 يناير الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.

    فبعد سنة كئيبة وصعبة للغاية لم تشهدها البشرية، خلفت ملايين الإصابات والوفايات بفيروس "كورونا" المستجد، حيث سجلت 1.7 مليون وفاة على الأقل بوباء "كوفيد - 19". كما تسب ظهور طفرات جديدة  في هذا الفيروس، في إعادة فرض إجراءات عزل أكثر صرامة خصوصا في وقت الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وفرضت عادة جديدة للاجتماعات والسهرات بشكل افتراضي.

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    تفشي وباء, فيروس كورونا, احتفالات
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