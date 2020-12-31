ظريف: نأمل في عالم بعيد عن الدماء والرعب والقسوة

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن أمله بأن يكون العام الميلادي المقبل 2021، عاما زاخرا بالسلام والصحة وانتهاء إضعاف نهج التعددية.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، تمنى من خلالها بدء عام جديد ملئ بالأمل والبعد عن الدماء والرعب والقسوة.

As we end a year of anguish, let us hope for new beginnings in the coming year, ending the insane era of contempt for law and multilateralism—a four-year one that caused so much bloodshed, terror & cruelty.



Let's join together to make 2021 a peaceful, healthy & Happy New Year. pic.twitter.com/jIAozeyHlV — Javad Zarif (@JZarif) December 31, 2020

وقال ظريف:

مثلما أنهينا عاما مترافقا مع الالم، تعالوا لنتأمل ببدايات جديدة في العام القادم وانتهاء العهد الجنوني لإهانة القانون والتعددية، 4 أعوام أدت إلى كل هذه الإراقة للدماء والرعب والقسوة.

وتابع وزير الخارجية الإيراني "تعالوا لننضم إلى بعضنا البعض ولنجعل العام 2021 عاما زاخرا بالسلام والصحة والبهجة".