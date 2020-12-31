بعد 93 جريمة قتل... وفاة السفاح الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة

أعلنت إدارة الإصلاح والتأهيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، وفاة صاموئيل ليتل، الرجل الذي وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه السفاح "الأكثر فتكا" في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية إن السفاح ليتل توفي عن عمر ناهز 80 عاما، وكان قد اعترف في عام 2018 بارتكاب 93 جريمة قتل على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

يشار إلى أن ليتل تم إيداعه السجن منذ عام 2014 لقتله ثلاث نساء خنقا واعترف لاحقا بارتكاب جرائم القتل الأخرى.

وقال ليتل في مقابلة سابقة مع برنامج "60 دقيقة" عندما سئل عن سبب اعترافه بارتكاب جرائم القتل: "من المحتمل أن يكون هناك العديد من الأشخاص الذين أدينوا وأرسلوا إلى السجن بدلا عني.. إذا كان بإمكاني المساعدة في إخراج شخص ما من السجن، فقد يبتسم الله لي".

وقال ليتل للسلطات إنه استهدف بائعات الهوى ومدمني المخدرات ونساء أخريات "لن تقوم الشرطة بعمل جدي للعثور عليهن".