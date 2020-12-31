معاهدات سلام وعمليات عسكرية وقتل سليماني وانفجار بيروت... كيف سيتذكر الشرق الأوسط عام 2020

أدى جائحة "كوفيد-19" إلى تعقيد الوضع المعقد بالفعل في الشرق الأوسط والعالم. لكن منطقة الشرق الأوسط كان لها نصيب آخر في أحداث مهمة بشكل خاص، فيما يلي قائمة بما مرت به المنطقة في عام 2020.

من قرار تركيا تقديم دعم عسكري لليبيا التي مزقتها الحرب وقتل سليماني إلى انفجار بيروت المدمر واتفاقات إبراهيم بين إسرائيل ومجموعة من الدول العربية ، سيجد الشرق الأوسط صعوبة في نسيان عام 2020. وإليك ملخص عن أكثر الأحداث الدرامية التي شكلت العام الماضي:

كانون الثاني/يناير

2 يناير - البرلمان التركي يوافق على تدخل رسمي في ليبيا في محاولة لمساعدة قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومحاربتها لقوات الجنرال خليفة حفتر، بدعم من مصر وروسيا والعديد من دول الخليج. بعد موافقة الغرفة بوقت قصير، وضعت أنقرة جنودًا على أرض الدولة التي مزقتها الحرب وتزود الأمة العربية بالذخيرة.

2 يناير - وقعت إسرائيل واليونان وقبرص صفقة تاريخية لخط أنابيب الغاز، بالموافقة على إنشاء طريق بطول 1900 كيلومتر لنقل الطاقة من شرق البحر المتوسط ​​إلى أوروبا. يأتي ذلك وسط معارضة قوية من تركيا التي تعمل في وقت واحد على اتفاق مع ليبيا يهدف إلى تقسيم مواردها مع أنقرة.

3 يناير - اغتيل قاسم سليماني، أحد كبار جنرالات إيران، في العراق بضربة أمريكية بطائرة بدون طيار، أعقبها شن طهران ضربة صاروخية انتقامية على قاعدتين أمريكيتين في العراق. وأثارت وفاة سليماني مظاهرات حاشدة ضد واشنطن وتعهد قادة الجمهورية الإسلامية بالانتقام لدمائه، مما أدى إلى قرار ترامب سحب بعض القوات الأمريكية من العراق.

10 يناير - مصر تعيد افتتاح كنيسها في الإسكندرية بعد مشروع ترميم استمر ثلاث سنوات. وبحسب ما ورد ضخت السلطات المصرية حوالي 4 ملايين دولار في مبادرة إلياهو حنفي كما استثمرت ملايين الدولارات في إصلاح مواقع يهودية أخرى في البلاد.

21 يناير - رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يعلن حكومته المؤلفة من 20 وزيرا معظمهم من الأكاديميين والمستشارين السابقين. بالتوازي مع ذلك، خرج المتظاهرون إلى شوارع البلاد مطالبين بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

28 يناير - كشف ترامب عن خطته للسلام "صفقة القرن" كمحاولة أخرى لإنهاء عقود من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبموجب المبادرة ، سيتبادل الجانبان الأراضي، وسيتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية مثل حماس مقابل ضخ نقود جدية وسيكون بمقدورهما إعلان دولة مستقلة ذات عاصمة في إحدى ضواحي القدس. وسرعان ما رفض الفلسطينيون، والعديد من الإسرائيليين، وبعض اللاعبين الإقليميين، وكثير من المجتمع الدولي، الاتفاقية.

شباط/فبراير

في أوائل فبراير، قالت وكالة الإحصاء المصرية إن عدد سكان البلاد رسميًا وصل إلى 100 مليون شخص، مما يمثل مشكلة لدولة لديها موارد محدودة.

كما تميز الشهر بتفشي فيروس كورونا وانتشاره في الشرق الأوسط. بمجرد أن بدأت المنطقة في تسجيل أولى حالاتها، أعلنت عدة دول في المنطقة عن عدد من الإجراءات التقييدية في محاولة لاحتواء الفيروس.

قامت قطر بإجلاء مواطنيها من إيران، وأرسلت الكويت طائرات الإجلاء إلى إيطاليا، وبدأت إسرائيل بإغلاق حدودها، وحظر العراق التجمعات ومنع السفر إلى عدة دول، وأعلنت إيران قيودًا على السفر الداخلي.

آذار/مارس

1 مارس - بدأت تركيا عمليتها درع الربيع في سوريا، بعد حادثة قتل فيها ما لا يقل عن 34 جنديًا تركيًا وأصيب العشرات في إدلب، وهي منطقة خفض تصعيد في شمال غرب سوريا. وأنحت أنقرة باللائمة في الهجوم على القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. كان الهدف من العملية دفع القوات السورية بعيدًا عن 12 نقطة مراقبة تركية في إدلب تم إنشاؤها بعد اتفاق سوتشي 2018.

2 آذار (مارس) - توجه الناخبون الإسرائيلون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في أقل من عامين. وكانت نتيجة السباق البرلماني أن احتفظ حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليكود ، بالصدارة ، حيث حصل على 36 من أصل 120 مقعدًا في البرلمان.

19 مارس - أعلن نتنياهو حالة الطوارئ والإغلاق الوطني في محاولة للتصدي لانتشار الفيروس. تم إغلاق المؤسسات العامة والشركات والمكاتب، ولم يُسمح للإسرائيليين بتجاوز نصف قطر كيلومتر واحد من منازلهم وتوقفت معظم وسائل النقل العام.

نيسان/أبريل

20 أبريل - بعد ثلاث جولات من الانتخابات وأكثر من عام من الجمود السياسي، وافق نتنياهو ورئيس الأركان السابق بيني غانتس على تشكيل حكومة.

22 أبريل - إيران تطلق نور 1، أول قمر صناعي عسكري لها في الفضاء. طوره الحرس الثوري الإسلامي، وكان من المفترض أن يجمع المعلومات الاستخبارية، الأمر الذي أثار إدانة شديدة من الولايات المتحدة.

27 أبريل / نيسان - أصدر الملك سلمان ، ملك المملكة العربية السعودية ، مرسوما يعلن أن بلاده لن تحكم على الأشخاص بعد الآن بالإعدام إذا ارتكبوا جرائم وهم قاصرون. جاء هذا الإعلان بعد يومين من إعلان الأمة العربية حظر الجلد.

أيار/مايو

17 مايو - أدت الحكومة الإسرائيلية الخامسة والثلاثون اليمين الدستورية في القدس، منهية ما يقرب من عامين من الجمود السياسي. احتفظ نتنياهو بمقعده كرئيس للوزراء في حين أصبح غانتس وزيرا للدفاع. تعرض التحالف لانتقادات لكونه أكثر الحكومات "إسرافًا"، حيث يضم 36 وزيراً و16 نائب وزير، كل ذلك خلال أزمة فيروس كورونا المستعرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي أحدثها التحالف.

حزيران/يونيو

20 مايو - أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن التنسيق الأمني ​​بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل "لاغ وباطل". جاء ذلك في أعقاب قرار نتنياهو المضي قدما في خططه لبسط سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية. تم سحب المبادرة من على الطاولة في يوليو، واستأنف الفلسطينيون تعاونهم مع إسرائيل في نوفمبر.

4 يونيو / حزيران - قالت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة إنها فرضت سيطرتها الكاملة على العاصمة الليبية طرابلس وطردت قوات الجنرال خليفة حفتر من المنطقة.

15 حزيران (يونيو) - بدأت تركيا عمليتها مخلب النمر في شمال العراق، والتي تهدف إلى ضمان "سلامة الشعب التركي والحدود التركية" وتحييد تهديد حزب العمال الكردستاني والجماعات الكردية الأخرى التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

17 يونيو - إدارة ترامب تفرغ موجة جديدة من العقوبات ضد المسؤولين السوريين، بمن فيهم الرئيس الأسد نفسه وزوجته أسماء. كانت الفكرة منع سوريا من الحصول على الأموال اللازمة ودفعها مرة أخرى إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

تموز/يوليو

1 يوليو - كان من المفترض أن يصوت الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى بخطة الضم التي وضعها نتنياهو والتي تهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، لكن المبادرة ألغيت، مما تسبب في إحباط الأوساط المحافظة في البلاد.

10 يوليو - تم تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر الذي أثار غضب العلمانيين في البلاد وكثير من المجتمع الدولي.

20 يوليو - أطلقت الإمارات العربية المتحدة أول صاروخها إلى المريخ. لم يكن من المفترض أن تهبط البعثة على هذا الكوكب، بل تدور حوله طوال عام المريخ البالغ 687 يومًا.

آب/أغسطس

2 أغسطس - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عملياتها في البركة، أول محطة عربية للطاقة النووية. كانت الفكرة من وراء المشروع هي إبعاد البلاد عن اعتمادها على النفط واعتماد مصادر طاقة أكثر استدامة. ومع ذلك، فقد أثار مخاوف بين بعض الدوائر في الشرق الأوسط التي زعمت أن المصنع يحتمل أن يشكل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها.

4 أغسطس - انفجار هز ميناء بيروت عاصمة لبنان. أدى تفجير كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير صحيح في الموقع إلى مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وتشريد 300000 آخرين. حطم الانفجار الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً وأثار غضب الجماهير التي حملت إهمال الحكومة مسؤولية الكارثة.

13 أغسطس - أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستقيم علاقات رسمية مع الإمارات التي ستصبح ثالث دولة عربية تعترف بدولة الشرق الأوسط.

أيلول/سبتمبر

15 سبتمبر - توقع إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع تاريخية في واشنطن. وقد تبنى المجتمع الدولي هذه الصفقات لكن الفلسطينيين وعدد من اللاعبين الإقليميين أدانوها.

29 سبتمبر - وفاة زعيم دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. توصف بأنه "عميد الدبلوماسية العربية"، وعمل كوسيط في العديد من النزاعات الإقليمية بما في ذلك إعادة العلاقات مع الدول التي دعمت العراق في أعقاب حربها ضد بلاده، والمواجهة بين قطر ودول الخليج الأخرى.

تشرين الأول/أكتوبر

23 أكتوبر - ترامب يعلن أن السودان سيكون خامس دولة إسلامية تعترف رسمياً بإسرائيل. في المقابل، ستتم إزالة الدولة الإفريقية من القائمة الأمريكية للدول الإرهابية، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى ضخ الأموال في البلاد.

تشرين الثاني/نوفمبر

خلال شهر نوفمبر، أفرغت الولايات المتحدة عددًا من العقوبات الشاملة ضد إيران. وشملت تلك الإجراءات إجراءات ضد قطاع النفط في البلاد، والمؤسسة المرتبطة بخامنئي والعديد من الشركات.

27 نوفمبر - اغتيل محسن فخري زاده، عالم إيراني بارز وشخص يعتبر أحد مطوري البرنامج النووي الإيراني، خارج طهران. ووجهت الجمهورية الإسلامية أصابع الاتهام إلى إسرائيل، متعهدة بالانتقام لدمائه. ولم تؤكد تل أبيب هذه المزاعم قط.

كانون الأول/ديسمبر

10 ديسمبر - ترامب يعلن أن المغرب سيكون سادس دولة مسلمة تعترف بإسرائيل. في المقابل، اعترفت الولايات المتحدة بحقوقها في الصحراء الغربية.