نتنياهو يلتقي بملادينوف قبل نهاية منصبه في الأمم المتحدة

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في مقر إقامته للقاء وداعي، معربا عن شكره على الدور الإيجابي الذي لعبه إزاء الجهات المختلفة في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أكد رئيس الوزراء نتنياهو أهمية الاستمرار في دعم المهمة الإنسانية الهامة وهي عبارة عن استعادة شهداء جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين المتحجزين من قبل حماس في قطاع غزة".

هذا وأكد رئيس الوزراء نتنياهو أهمية الاستمرار في دعم المهمة الإنسانية الهامة وهي عبارة عن استعادة شهداء جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين المتحجزين من قبل حماس في قطاع غزة. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 31, 2020

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، في وقت سابق إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش بأنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل "لأسباب شخصية وعائلية".

وعمل ملادينوف مبعوثا للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية.

كان مجلس الأمن الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على اقتراح غوتيريش بتعيين ملادينوف وسيطا لليبيا والنرويجي تور وينيسلاند مبعوثا إلى الشرق الأوسط خلفا لملادينوف.