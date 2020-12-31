ستولتنبرغ : الناتو لا يعتبر روسيا مصدر تهديد عسكري مباشر

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن الناتو لا يعتبر روسيا مصدر تهديد عسكري مباشر.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن ستولتنبرغ قوله: "لا أرى تهديدًا مباشرا من روسيا على شكل هجوم عسكري".

في الوقت نفسه، اتهم ستولتنبرغ روسيا باستخدامها قوة العسكرية ضد جيرانها مثل جورجيا وأوكرانيا.

في وقت سابق، قال الجنرال الألماني جاريد زيمبريتسكين، رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي في مدينة فيسبادن الألمانية، إن حلف الناتو "ولى وجهه" نحو الشرق بسبب "التهديد الروسي".

وأشار زيمبريتسكي إلى أن للناتو أربع مجموعات قتالية في بولندا ودول البلطيق الثلاث، تم نشرها هناك لمواجهة التهديد الروسي، وذلك إضافة إلى قوات كبيرة للناتو في أوروبا مستعدة للتصدي لأي أزمة محتملة.