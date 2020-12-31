بسبب نقص إمكانيات التصنيع... المجر تعلن عدم استخدام اللقاح الروسي

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الخميس، إن بلاده ستشتري اللقاحات إما من خلال آلية الشراء الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو مباشرة من الصين، لأن روسيا لا تملك القدرة الكافية لتصنيع اللقاحات.

وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جولياس، في مقابلة مع قناة "آ تي في" المحلية إن" روسيا لديها قدرة تصنيع غير كافية"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف أن المجر كانت سعيدة بالمشاركة في التجارب الروسية لكن شراء اللقاح على نطاق واسع يجب أن يكون "جزءًا من عملية الاتحاد الأوروبي أو من الصين".

وتعتبر تصريحاته أول مؤشر واضح على أن اللقاحات الروسية لن تستخدم في التلقيح الجماعي في المجر.

شاركت المجر في جهود الاختبارات الروسية وكانت من أوائل المتلقين لدفعات صغيرة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ، مما أثار قلق أقرانها الأوروبيين من أنها ستتجاوز آلية الموافقة في الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان إن المجر لن تستبعد أي سبيل لتأمين أي لقاح يمكنها ذلك، وأرسلت بودابست فرق خبراء إلى روسيا لمراقبة التصنيع.

لم تلتزم المجر بإخضاع اللقاحات التي تستخدمها لوكالة الأدوية الأوروبية للموافقة عليها، وقالت إنها ستستخدم خبرائها للاختبار والموافقة، وهو خيار مؤقت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حالة الطوارئ.

وتعرض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لانتقادات خلال فترة حكمه، التي استمرت عشر سنوات لبناء علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك مشاريع مشتركة ضخمة، مثل محطة جديدة للطاقة النووية.