النرويج تلزم الوافدين بالخضوع لاختبار خلو من "كوفيد 19"

قالت وزارة العدل النرويجية، اليوم الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول، إن كافة المسافرين الوافدين إليها سيتعين عليهم إجراء اختبار يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة النرويجية الوكالة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" أن ذلك سيكون فور وصول الوافدين أو خلال ما يصل إلى 24 ساعة بعد وصولهم، بدءا من الثاني من يناير/ كانون الثاني.

وأضافت أنه من أجل الحد من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي ظهرت في بادئ الأمر في بريطانيا، سيتعين على كافة المسافرين الوافدين من أي بلد ظهرت به هذه السلالة الدخول عبر نقاط محددة تتوفر بها الاختبارات.

وأشارت وزارة العدل النرويجية إلى أنه سيجري إغلاق بعض المعابر الحدودية الأصغر.