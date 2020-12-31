كبير مستشاري الرئيس العراقي: مقتل سليماني والمهندس دلالة الانتصار على المحتلين

قال علي الشكري، كبير مستشاري الرئيس العراقي، برهم صالح، إنه بمقتل الجنرال قاسم سليماني والقائد الحاج أبو مهدي المهندس، بدأت عملية العد العكسي للانتصار على المحتلين.

وأجرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، حوارا مع الشكري، أكد من خلاله، أن "الطريقة التي انتهت بها حياة الشهيدين الجنرال الحاج قاسم سليماني والقائد الحاج أبو مهدي المهندس هي دلالة الانتصار على المحتلين، حيث ضحا بأرواحهما في محاربة الإرهاب وتحرير الأراضي من المحتلين، وقدما دمائهما من أجل تحرير العراق".

وشدد المستشار الأول للرئيس العراقي، علي الشكري، على أن "أقل ما نقدمه لهذين الشهيدين العظيمين هو المشاركة في احتفالات إحياء ذكراهما التي تقام هذه الأيام".

ويشار إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، والحاج أبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة الحشد الشعبي العراقي، وثمانية من رفاقهما، قتلوا صباح الجمعة، 3 كانون الثاني/يناير 2020، في غارة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي.