نتنياهو يهنئ الإسرائيليين الناطقين بالروسية ليلة رأس السنة

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين الناطقين بالروسية بالعام الجديد، مشيرا إلى أهمية العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما في القضية مع إيران.

وقال نتنياهو عبر "تويتر": "سنة جديدة سعيدة!، مواطني إسرائيل، المهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق! إخواني وأخواتي الناطقين بالروسية، أهنئكم على السنة الجديدة القادمة. وأود أن أشكركم على مساهمتكم في جميع مجالات الحياة في دولة إسرائيل. كثير منكم دفع ثمنا غاليا عندما أتى إلى البلاد دون عائلة، دون أصدقاء، دون معرفة اللغة، ولكن على الرغم من كل الصعوبات، وبفضل العمل الشاق، فقد خطت البلاد خطوات كبيرة في العلوم والاقتصاد والثقافة والرياضة والأمن، في جميع المجالات".

סנובים גודום!

С Новым годом! pic.twitter.com/xCGyslDSB8 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 31, 2020

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن اسرائيل "لها علاقات جيدة جدا مع جميع دول الاتحاد السوفييتي السابق".

وقال: "إننى شخصيا أحظى بحوار مستمر مع جميع القادة، وقبل كل شىء مع الرئيس الروسى بوتين ورئيس أوكرانيا. أتحدث إليهم كل بضعة أشهر وأسابيع وأحياناً أيام. هذه العلاقات مهمة جدا بالنسبة للكثير منكم لأن هناك أصدقاء وأقارب هناك".

بالإضافة إلى ذلك، أشار نتنياهو إلى أن هذه الروابط مهمة أيضاً لجميع مواطني إسرائيل، لأنها "تساهم في استقرار المنطقة وازدهار دولتنا".

وأضاف "إننا نقاتل ضد محاولات إيران للحصول على موطئ قدم على حدودنا الشمالية. إن الاتصالات التي أتواصلها مع الرئيس الروسي مهمة لأنها تساعدنا على الحفاظ على حرية العمل لمكافحة محاولات إيران إقامة موطئ قدم عسكري على حدودنا الشمالية".